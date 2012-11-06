Перевиборів у №11 і №14 округах опозиція вже не хоче?

Об'єднана опозиція «Батьківщина» не визнає результати виборів, поки опозиційним кандидатам не повернуть вкрадені мандати.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ВО «Батьківщина».

Зокрема, наголошується, що 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія прийняла рішення про те, що вона не може встановити результати виборів по5 проблемних округах: № 94, 132, 194, 197, 223.

ЦВК також звернулася до Верховної Ради з пропозицією провести перевибори в цих мажоритарних округах.

На переконання авторів заяви, «таке рішення було прийнято всупереч волевиявленню громадян України, які чітко визначилися зі своїми політичними симпатіями і зі значною перевагою проголосували за кандидатів у народні депутати від опозиції.

Про це однозначно свідчать протоколи з мокрими печатками по кожному з округів, паралельний і громадський підрахунок голосів». Проте, зазначають в «Батьківщині», «влада не змирилася з таким вибором громадян і перемогою опозиції. Режим Януковича застосував тотальні, цинічні і відверті масові фальсифікації. Зокрема, були зафіксовані псування бюлетенів, підробка протоколів, силове захоплення окружних виборчих комісій, застосування загонів спецпризначення проти мирних громадян, загроза фізичної розправи над членами дільничних і окружних виборчих комісій, підтасовування при введенні даних про підсумки голосування на сервер ЦВК і інші брудні технології фальшування результатів виборів. Це призвело до конфронтації і протистояння не тільки опозиції, але і громадян України з антинародним режимом, які не змирилися з тим, що влада нахабно вкрала у них право голосу і вийшли на акції протесту».

«Ми усвідомлюємо, що прийнявши згадане рішення, ЦВК виконала вказівку влади для того, щоб не допустити перемоги опозиційних кандидатів і легалізувати масштабне спотворення волевиявлення громадян», - зазначають автори заяви. Об'єднана опозиція «Батьківщина» «не визнає таке антинародна і незаконне рішення ЦВК, прийняте на догоду влади. Ми невідкладно оскаржуватимемо його в суді і не визнаємо результатів виборів до тих пір, поки всі опозиційні кандидати, в яких намагаються вкрасти перемогу, не отримають свої депутатські мандати». Об'єднана опозиція вимагає від ЦВК «взяти відповідальність за встановлення підсумків голосування на себе. У неї є всі повноваження і законні підстави для того, щоб самостійно встановитивідповідно до протоколів з мокрими печатками результати голосування в кожному з цих мажоритарних округів і оголосити перемогу опозиційних кандидатів».