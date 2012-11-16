Антимонопольний розбираєтсья з "Хлібпромом"

Територіальне відділення Антимонопольного комітету у Вінницькій області вивчає ситуації щодо зростання цін на хліб на 7 відсотків, яке відбулося із 1 листопада, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Найбільшому виробнику хлібної продукції в області концерну "Хлібпром" направлено запит щодо економічного обґрунтування підвищення цін. Станом на 16 листопада відповідь від Концерну не надійшла.

- Що стосується інших виробників, які працюють на теренах Вінниччини, то з ними проведено роз'яснювальну роботу щодо недопущення росту вартості хлібу, - каже начальник відділення Антимонопольного комітету у Вінницькій області Микола Слободянюк.