У «Зірках над Бугом» змагатиметься рекордна кількість країн

У січні наступного року відзначатиметься 65-річчя української акробатики. Цій даті буде присвячено традиційний міжнародний турнір «Зірки над Бугом», який пройде у Вінниці з 27 лютого по 2 березня.

За словами головного тренера збірної України зі спортивної акробатики, директора Вінницької ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту, заслуженого тренера України Леоніда Голяка, він має зібрати команди з 15–20 країн, в тому разі із далекого зарубіжжя: Ізраїлю, Великої Британії тощо. Це може стати своєрідним рекордом за кількістю збірних.

– Щорічно у «Зірках над Бугом» беруть участь 3–4 майбутніх абсолютних чемпіона світу та Європи. Це свідчить про високий рівень турніру, який слугує гарною підготовкою до офіційних міжнародних змагань. – підкреслив Леонід Голяк. – А основним турніром, до якого ми готуємось, стануть Всесвітні Ігри (аналог Олімпіади для представників неолімпійських видів спорту), які стартують наприкінці липня 2013 року у Колумбії. Менше трьох медалей з цього змагання ми ще не привозили.