Буровик «Водпроекту» повісився в робочому вагончику
12:40, 19 листопада 2012Вінниця
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З’ясовують причини
Теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області створило комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 12 листопада з 57-річним машиністом бурової установки ВАТ «СБК «Водпроект» м. Вінниця.
Про це повідомила прес-служба Теруправліня.
За попередньою інформацією, чоловік працював на об'єкті у селі Високе Томашпільського району. О 8.00 год. 12 листопада приступив до робіт по бурінню свердловини. Припинивши буріння пішов у вагончик, де о 8.45 год. його знайшли повішаним.
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