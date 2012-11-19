Буровик «Водпроекту» повісився в робочому вагончику

Теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області створило комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 12 листопада з 57-річним машиністом бурової установки ВАТ «СБК «Водпроект» м. Вінниця.

Про це повідомила прес-служба Теруправліня.

За попередньою інформацією, чоловік працював на об'єкті у селі Високе Томашпільського району. О 8.00 год. 12 листопада приступив до робіт по бурінню свердловини. Припинивши буріння пішов у вагончик, де о 8.45 год. його знайшли повішаним.