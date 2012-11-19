Дістатися вранці до столиці можна буде 106-м одеським

Після вивчення звернень і пропозицій пасажирів Державна адміністрація залізничного транспорту змінює розклад руху поїзда № 106 Одеса – Київ.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

З 2-го грудня поїзд № 106 Одеса - Київ вирушатиме зі станції Одеса-Головна в 22:59 і прибувати на кінцеву станцію Київ-Пасажирський в 8:11.

Зупинки на станціях Котовськ - 01:10, Вапнярка - 02:58, Жмеринка - 3:58, Вінниця - 04:51, Козятин-1 - 5:42.

Зі станції Київ-Пасажирський поїзд № 105 Київ - Одеса буде відправлятися в 22:05 і прибувати на кінцеву станцію Одеса-Головна в 06:55. Зупинки на станціях Козятин-1 - 00:23, Вінниця - 01:17, Жмеринка - 02:03, Вапнярка - 3:14, Котовськ - 4:41.

Наразі поїзд № 106 Одеса – Київ прибуває до Вінниці о 17.13 і доправляє пасажирів до Києва о 20.15.

Попередній продаж квитків відкрито.