Вінницькі індорхокеїсти тричі програли росіянам

Після закінчення міжнародного турніру з індорхокею «Vienna Indoor Classiс», де ХК «Олімпія-Колос-Секвоя» виборов бронзові нагороди, вінничани відправилися до чеської Праги.

Там з 16 по 18 грудня відбувався 46-й міжнародний індортурнір «46 Pragoshema Cup».

10 команд з 8 країн були розбиті на дві групи. Підопічні головного тренера національної збірної України Павла Мазура у груповому раунді здолали господарів зі «Славії» – 2:1, шотландський «Грендж» – 4:1, «Раку» (Словаччина) – 8:2 і поступились «Динамо» (Єкатеринбург, Росія) – 1:5.

У півфінальній грі подоляни програли «динамівцям», на цей раз з Електросталі (Московська область) – 5:7. У грі за третє місце нашу команду знову підстеріг суперник з Екатеринбурга, і в упертій грі «ОКС» зазнала поразки – 3:5.

Переможцем «Прагосхеми» став австрійський «Навакс», який у фіналі з рахунком 8:7 переграв електростальців. На третьому місці – «Динамо» з Єкатеринбурга, на четвертому – «ОКС».