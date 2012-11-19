Без гарячої води сидять дитсадок, школа та три будинки
15:15, 19 листопада 2012Вінниця
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У Вінниці без гарячої води залишились дитячий садочок та загальноосвітня школа.
Cьогодні, 19 листопада було призупинено подачу гарячої води до будинків №3, 4 та 5 по проспекту Космонавтів та №14 по вулиці Порика. Крім того, без гарячої води залишились дитячий садочок №3 та загальноосвітня школа №21. Проо це повідомляє сайт www.0432.in.ua
Це пов’язано із тим, що на даний час проводиться ремонт теплотраси, по якій подається гаряча вода до цих об’єктів, повідомили у прес-службі міськради. Обіцяють що гарче теплопостачання буде відновлене сьогодні до кінця робочого дня.
За попередньою інформацією, роботи планується завершити до 15:00 цього дня.
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