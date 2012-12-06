Жмеринські податківці повернули казні понад 800 тис. гривень

10:00, 06 грудня 2012
Вінниця
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Не покарати винних арештами та ув’язненнями, а забезпечити повне відшкодування завданих державі злочинною діяльністю збитків – такий принцип роботи податкової міліції приносить свої плоди. Так, з початку 2012 року співробітники сектору по оперативному обслуговуванню Жмеринської ОДПІ головного відділу податкової міліції Вінницької ОДПІ забезпечили надходження до бюджету коштів у розмірі 800 тис. грн.

Про це повідомила начальник відділення штабу ГВПМ Вінницької ОДПІ Оксана Гладько.

Посилення оперативно-розшукової діяльності та концентрація сил на семи основних напрямках роботи (захист бюджету від розкрадань, контроль за діяльністю державних монополій, боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ, з конвертаційними центрами, з виведенням коштів в офшори, викриття злочинів у галузі новітніх технологій, контроль на ринку підакцизної продукції) дозволили більш ефективно протидіяти тіньовому сектору економіки, втім, податківці продовжують шукати шляхи вдосконалення власної діяльності.

 

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