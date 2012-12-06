Прокуратура спростовує причетність свого співробітника до стрілянини

У регіональній газеті одного всеукраїнського видання з'явилося повідомлення про те, що до трагедії, яка сталася цими вихідними у Чорному лісі Калинівського району, причетні працівники різних прокуратур, а у загиблого влучила куля працівника Генеральної прокуратури.

Прес-служба прокуратури Вінницької області повідомляє, що дана інформація не відповідає дійсності. Ні працівники Генеральної прокуратури України, ні працівники інших прокуратур у цьому полюванні участі не брали.

За даним фактом порушено кримінальну справу. На разі, допитано свідків, призначено судово-медичну експертизу. З метою з'ясування місця розташування мисливців під час полювання, проведено слідчий експеримент.

Досудове розслідування триває, його хід перебуває на контролі прокуратури області.