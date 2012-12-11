Вінницька режисерка Оксана Бандура привезла театральний диплом

У Тернополі відбулось урочисте закриття ювілейного Х Всеукраїнського фестивалю Тернопільські театральні вечори. Дебют-2012, повідомляє "Тернопільська липа".

Вінницький академічний театр імені Садовського був запрошений на Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори». На фестиваль вінничани повезли виставу «Я б тобі небо прихилив» Івана Карпенка-Карого у постановці режисера Оксани Бандури.

— Цей фестиваль вічний. Він буде жити, допоки буде існувати Тернопіль, театр і пам’ять про Леся Курбаса. Журі було дуже важко визначити переможців. Були роботи вдалі і менш вдалі. У всіх є проблеми в режисурі та акторському мистецтві. Вистава вдала там, де режисер займається акторами, думає про них і любить їх. Адже кожен вечір актор ніби серце витягає зі своєї душі і віддає його вам та одержує від цього задоволення, – зазначив голова журі народний артист України Федір Стригун.

На фестивалі вінничани не лише гідно представили Вінницю, а й здобули нагороду. За режисуру дипломом 3-го ступеня нагородили Оксану Бандуру за виставу «Я б тобі небо прихилив» Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Садовського .

Дипломами 2-го ступеня за режисуру було відзначено Ореста Пастуха за виставу «Фатальні жінки Бальзамінова» Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка та Богдана Ревкевича за виставу «Полліанна» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

За рішенням журі диплом за режисуру 1-го ступеня не присуджено жодному із учасників.