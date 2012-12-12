Калетнік стане віце-спікером?
09:35, 12 грудня 2012Вінниця
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Стане відомо сьогодні
Фракція Партії регіонів і КПУ попередньо домовилися про спільне голосування за нове керівництво Верховної Ради України.
Про це повідомляє джерело ЛІГАБізнесІнформ в Партії регіонів, знайоме з ходом переговорів.
Так, за даними джерела, сьогодні на відкритті першої сесії парламенту сьомого скликання регіонал Володимир Рибак буде висунутий на посаду спікера. Відсутні голоси дадуть комуністи в обмін на посаду першого віце-спікера, яку, попередньо, займе комуніст Ігор Калетник.
Нагадаємо, вчора Партія регіонів офіційно висунула на посаду спікера Рибака.
Ігор Калетник, який пройшов до парламенту за списком КПУ, раніше очолював Державну митну службу.
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