Калетнік стане віце-спікером?

Фракція Партії регіонів і КПУ попередньо домовилися про спільне голосування за нове керівництво Верховної Ради України.

Про це повідомляє джерело ЛІГАБізнесІнформ в Партії регіонів, знайоме з ходом переговорів.

Так, за даними джерела, сьогодні на відкритті першої сесії парламенту сьомого скликання регіонал Володимир Рибак буде висунутий на посаду спікера. Відсутні голоси дадуть комуністи в обмін на посаду першого віце-спікера, яку, попередньо, займе комуніст Ігор Калетник.

Нагадаємо, вчора Партія регіонів офіційно висунула на посаду спікера Рибака.

Ігор Калетник, який пройшов до парламенту за списком КПУ, раніше очолював Державну митну службу.