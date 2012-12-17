Негода спиняє рейсові автобуси та «швидкі» і валить будинки

Негода знову лютує. Через внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру та ожеледь), через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач в ніч з 15 на 16 грудня на Вінниччині грудня станом на 06.00 ранку було знеструмлено 22 населених пункти у 6 районах.

Зокрема, без світла опинились 6 населених пунктів у Погребищенському, по 5 – у Тиврівському та Оратівському, по 2 – у Барському, Вінницькому та Ямпільському районах області. Сьогодні вранці станом на 7.00, згідно з даними прес-служби МНС, знеструмленими залишаються 7 населених пунктів.

Проте ситуація на дорогах залишається складною. Вчора через негоду було введено тимчасове обмеження на рух транспортних засобів, - повідомляє прес-служба департаменту Державтоінспекції МВС України.

Зокрема, для забезпечення безпеки дорожнього руху і безперешкодної роботи технологічного транспорту було введено обмеження руху вантажного і пасажирського транспорту по автомобільних дорогах загального користування у Вінницькій області з 12:00 16 грудня строком на три години.

Внесла природа корективи і в роботу вінницьких рятувальників. Практично кожен підрозділ оперативно-рятувальної служби залучався на проведення робіт, пов’язаних чи то з витягуванням автомобілів із снігових заметів, чи розчищенням дахів будинків від снігового покриву та криги, чи відновленням електропостачання.

Згідно з даними ТУ МНС у Вінницькій області, рятувальники за допомогою спецтехніки витягли із снігової пастки 77 автомобілів (62-легкових, 6 вантажних, 6 автобусів та 3 автомобілі швидкої медичної допомоги).

Так, на відрізку автошляху «Ведичани – Сугаки» працівники ДПРЧ-12 м. Могилів-Подільський допомогли вибратись із снігових кучугур 19 автовласникам, а тиврівські рятувальники в районі населених пунктів Василівка та Довгополівка визволили 12 легковиків.

Водіям рейсових автобусів бійці МНС прийшли на допомогу на автошляхах поблизу населених пунктів Борівка (Чернівецький р-н), Вугли (Хмільницький р-н), Маньківці та Гулі (Барський р-н), смт. Стрижавка (Вінницький р-н), та в обласному центрі на вулиці Щорса. Автомобілі «Швидкої допомоги» не залишились без допомоги оперативно-рятувальної служби у Погребищенському районі, а також в містах Шаргород та Вінниця.

Загалом до проведення рятувальних робіт залучалися більше 100 бійців МНС на 40 одиницях техніки.

Прикро те, що навіть в своєму поменшканні від негоди не сховаєшся. Так, 14 грудня о 16:33 на оперативно-диспетчерську службу ТУ МНС надійшло повідомлення, що за адресою м. Вінниця, вул. Свердлова, 108 на дах одноповерхового приватного будинку впало дерево.



До місця події було направлено аварійно-рятувальне відділення 4-ї пожежно-рятувальної частини обласного центру. Рятувальникам МНС вдалося вчасно розрізати та вилучити стовбур та гілля дерева із покрівлі, тим самим запобігши її руйнуванню.