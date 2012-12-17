Для безхатченків і подорожніх влаштовують пункти обігріву

Зважаючи на зниження температур, співробітники ТУ МНС у Вінницькій області розгортають пункти обігріву.

Згідно з повідомленням прес-служба ТУ МНС, станом на суботу 15 грудня в районах області працювало 45 пунктів обігріву, які облаштовуються з метою запобігання переохолодженню громадян.

Такі заходи впроваджуються не вперше і стали вже традиційними. Скоритсатись послугами пунктів обігріву та отримати кваліфіковану допомогу мають можливість усі бажаючі. Саме тут у цілодобовому режимі чергують рятувальники, котрі стежать за підтриманням належної температури у наметах, готують гарячий чай та у разі необхідності можуть надати першу домедичну допомогу.

Слід зазначити, що у режимі повного функціонування вже діють пункти у м.Вінниці (вул.Київська, навпроти центрального автовокзалу) та у м.Гайсин (вул. Бакалова, 4, територія державної пожежно-рятувальної частини №10). Решта – продовжують встановлюватись. Про їх точне місцерозташування буде повідомлено згодом. Вцілому на території області найближчим часом планується ввести в дію близько 60-ти пунктів обігріву.

Рятувальники вкотре закликають громадян обмежувати час перебування на відкритому повітрі та дотримуватись елементарних правил безпеки в умовах низьких температур!