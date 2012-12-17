Міліція шукає винуватця смерті на дорозі

Державтоінспекція Вінницької області звертається з проханням до всіх громадян, що були свідками автопригоди, або володіють інформацією, яка може допомогти знайти винуватця дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 13 грудня у Барському районі.

Згідно з повідомленням СПР УДАІ УМВС у Вінницькій області, о 17.30 на узбіччі дороги поблизу села Заможне невідомий водій здійснив наїзд на пішохода та втік з місця події. У результаті ДТП загинув 52-річний житель села Киянка. На даний час проводяться заходи щодо встановлення автомобіля та особи водія, причетного до скоєння автопригоди.

Державтоінспекція Вінниччини просить відгукнутися очевидців автопригоди та надати інформацію, яка б допомогла встановити особу, причетну до аварії. Ваше повідомлення допоможе якнайшвидше затримати зловмисника. Інформацію можна надати до УДАІ УМВС у Вінницькій області або за телефоном (0432) 59-34-34, 59–33-33, чи надіслати СМС- повідомлення на номер 067-432-02-00.

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