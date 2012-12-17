Узєлков переміг угорця Маросі

15 грудня в Черкасах під егідою промоутерської компанії К2 Promotions Ukraine відбувся вечір професійного боксу. У одному з боїв змагався вінничанин В’ячеслав Узєлков (28 перемог-2 поразки, 17 нокаутів), Інтерконтинентальний чемпіон. Він упевнено розібрався з угорським боксером Гіоргі Маросі (17-8, 9 КО), нокаутувавши його в першому ж раунді. Двічі після ударів Узєлкова по печінці угорець опускався на поміст рингу. І друге його падіння стало останнім в цьому поєдинку.

Радує, що наш боксер швидко і впевнено переміг у рейтинговому бою. Але незрозуміло, чому промоутери підібрали йому такого легкого супротивника, який до цього аж 8 разів поступався на професійному ринзі. З такими перемогами вінничанину буде непросто знову добитися права на новий чемпіонський поєдинок, про що мріють його шанувальники.