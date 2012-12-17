Вінницький журналіст позмагається з народними депутатами

14 грудня у Києві пройшов перший Всеукраїнський турнір з шахів серед журналістів. Його ініціатором став нещодавно обраний голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко, який у молодості мав перший розряд з шахів і навіть грав унічию з самим Гариком Вайнштейном, що незабаром змінив прізвище на Каспаров.

Волею жереба на старті зустрілися майбутні призери, усі – кандидати у майстри спорту. В цих дуелях найкращий результат показав досвідчений Олександр Малієнко (Київ), шаховий оглядач популярних видань «Московский комсомолец в Украине», «Спортивна газета» тощо. Другим виявився заступник головного редактора єдиної на Україні спеціалізованої шахової газети “Ладья” Ігор Гуров (Донецьк).

Бронзову нагороду здобув 36-річний спортивний журналіст Михайло Шафір, прес-аташе Федерації шахів Вінницької області, триразовий чемпіон Вінниччини серед чоловіків.

Призери чемпіонату складатимуть основу національної шахової збірної журналістів. У найближчих планах – поєдинки зі збірними Верховної Ради України, правничих спілок, а також матчі з журналістськими збірними сусідніх країн.