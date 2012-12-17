Новий рік у Вінниці починається в середу

Вже наступної середи, 19 грудня, Вінниця порине у атмосферу свята – на день Святого Миколая центральна ялинка міста засяє новорічними вогнями. Цього дня о 18:30 в центральному парку імені Горького на вінничан чекатимуть гурти з Івано-Франківська, Рівного та Вінниці, а перед цим з 15:00 на майдані біля мерії найменших вінничан у своїй Резиденції чекатиме Дід Мороз.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Цього року святкування новорічних та різдвяних свят розпочнеться у Вінниці значно раніше і триватиме цілий місяць. Починаючи з 19 грудня і закінчуючи 19 січня, у Вінниці триватимуть найрізноманітніші заходи, розважальні програми, тематичні дискотеки, інтерактиви, сінематограф тощо. Так, наприклад, 19 грудня о 10:00 та о 14:00 Снігуронька запрошує малечу на сінематограф – щодня у зазначені години діткам безкоштовно показуватимуть фільми та мультиплікаційні стрічки на новорічну тематику.

Також 19 грудня о 15:00 на майдані Незалежності відкриється Резиденція Вінницького Діда Мороза. Дідусь, якого так чекає вінницька малеча, на цілий місяць отримає вінницьку «прописку» та оселиться на площі перед мерією у власному будиночку. Цілий місяць з 15-ї до 20-ї діток чекатимуть зустрічі із Дідом Морозом, казковими героями і ляльками-велетнями. А щовечора малеча зможе відчути себе справжніми зірочками, співаючи у караоке та розважаючись із Дідами Морозами з інших країн. Окрім цього, щочетверга у приміщенні міської ради Дід Мороз проводитиме офіційний прийом маленьких громадян, поблизу святкової ялинки, яка буде встановлена у холі мерії.

О 18:30 у парку Горького відбудеться урочисте відкриття головної міської ялинки. О 18:50, водночас із запаленням новорічних вогнів на ялинці, для вінничан та гостей, які завітають до обласного центру, пролунає святковий музичний феєрверк, який і стане офіційним початком святкового «місячника». Після чого на усіх чекає святкова програма за участю тріо «Максимум» (Вінниця) та рок-гуртів «КораЛЛі» (м. Івано-Франківськ) і «OT VINTA» (м. Рівне).

