Дружина відправила благовірного на той світ електроплиткою

Гаряча сімейка

У Крижопільському районі Вінницької області в результаті проведення слідчих дій затримано 30-річну місцеву жительку. Про це повідомила прес-служба МВС України. Попередньо встановлено, що вона ввечері 14 грудня на території пилорами під час раптово виниклої сварки електроплиткою вбила свого 35-річного безробітного чоловіка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

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