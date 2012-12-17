Дружина відправила благовірного на той світ електроплиткою
11:00, 17 грудня 2012Вінниця
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Гаряча сімейка
У Крижопільському районі Вінницької області в результаті проведення слідчих дій затримано 30-річну місцеву жительку.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
Попередньо встановлено, що вона ввечері 14 грудня на території пилорами під час раптово виниклої сварки електроплиткою вбила свого 35-річного безробітного чоловіка.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
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