Керівництво навчального закладу присвоїло 25 тис. гривень

Співробітниками відділу податкової міліції Козятинської ОДПІ виявлено злочин у сфері розкрадання бюджетних коштів, здійснених службовими особами освітнього закладу в Козятинському районі на Вінниччині.

Як повідомив відділ податкової міліції Козятинської ОДПІ, встановлено, що між посадовцями закладу та суб’єктом господарювання були укладені договори про поставку паливно-мастильних матеріалів. Проте, достеменно знаючи, що продукція до адресата в дійсності не надійшла, службові особи склали завідомо неправдиві накладні про отримання бензину у кількості 1000 літрів та дизельного пального у такій же кількості, а також ще одну накладну про отримання 3800 літрів бензину, за якими згодом перерахували кошти за начебто отриману продукцію.

Внаслідок цього службовими особами закладу за попередньою змовою було вчинено розтрату бюджетних коштів на суму понад 25 тис. грн., чим завдано державі збитків на вказану суму.

Силами співробітників податкової міліції завдані збитки бюджету відшкодовані повністю, втім, їм таки доведеться відповідати перед судом за вчення злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Варто відзначити, що контроль витрат державного бюджету є одним із семи основних напрямків роботи податкової міліції на 2012 рік.