Зі снігового полону визволили 18-річну породіллю

16 грудня о 15:04 на пункт державної пожежно-рятувальної частини №20 смт Крижопіль надійшло повідомлення про те, що легковик, у якому знаходилася породілля, потрапив у сніговий замет поблизу смт Городківка.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Під час слідування до місця виклику рятувальники визволили із снігових заметів 7 автомобілів.

Прибувши на місце, бійці МНС пересадили 18-річну породіллю в пожежний автомобіль. На зворотньому шляху до Крижопільської центральної районної лікарні рятувальники надали допомогу ще 10 водіям, витягнувши їх авто зі снігових заметів.

На даний час, як повідомили у лікарні, жінку готують до пологів, а стан здоров’я породіллі лікарі кваліфікують, як задовільний.