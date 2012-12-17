Автобус з 15-ма пасажирами застряг серед ночі в полі

Державтоінспекція Вінниччини приходить на допомогу водіям, які опинилися у сніговому полоні.

За повідомленням Гідрометцентру впродовж трьох наступних діб в Україні зберігатимуться складні погодні умови: сильні пориви вітру та сніг. Ситуацію ускладнює те, що на дорогах утворюються снігові замети. Наразі особовий склад Державтоінспекції Вінниччини працює у посиленому режимі і готовий надати термінову допомогу учасникам дорожнього руху, які потрапили в скрутну ситуацію через несприятливі погодні умови. Останніх сім діб такі випадки стаються щодня.

Про це повідомляє Служба профілактики УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Один з них трапився 16 грудня на трасі Кременець – Біла Церква. О другій годині ночі черговому управління ДАІ надійшла інформація, що поблизу села Листопадівка Козятинського району у сніговий полон потрапив рейсовий автобус «Рено», який слідував за маршрутом «Київ – Верховина». На той момент у ньому знаходилося 15 пасажирів. Ця інформація була екстрено передана екіпажам ДПС, дорожнім службам та МЧС. Для визволення автобуса була задіяна роторна та броньова техніка, яка працювала цілу ніч, а потім співробітники ДАІ супроводили автобус до поста ДПС, що у селі Комсомольське, щоб надати пасажирам посильну допомогу: обігріти та нагодувати їх. Для цього керівництво ДАІ доставило на пост термоси із чаєм та бутерброди. Також усі пасажири отримали невеликі продуктові набори у дорогу.

У зв’язку із важкими погодними умовами Державтоінспекція просить водіїв утриматися від поїздок. Якщо ж є така нагальна потреба, то рекомендує водіям, які вирушають в дорогу, по можливості мати необхідний запас палива. Також, про всяк випадок, мати в автомобілі теплий одяг та термос з гарячим напоєм, подбати про зарядний пристрій для мобільного телефону, щоб в разі необхідності зателефонувати до міліції чи рятувальної служби.

Гарячі лінії ДАІ та телефони, за якими можна відіслати смс-повідомлення працюють у цілодобовому режимі (0432) 59-34-34, 59-33-33 та смс-повідомлення на телефон: (067) 432-02-00.