Усі адреси пунктів обігріву області

Управління МНС УКРАЇНИ у Вінницькій області повідомляє адреси встановлених пунктів обігріву на території Вінницької області. Всього діє 45 пунктів і усі вони зебезпечнні продуктами харчування.

1. м. Вінниця, вул. Київська (навпроти Центрального автовокзалу) МНС

2. м. Гайсин, вул. Бакалова,4, (тереторія ДПРЧ -10) МНС

3. Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Леніна, 78 «Магазин Смак»

4. Тиврівський р-н, смт. Тиврів, вул. Леніна, 53, фойє районного будинку культури

5. Мурованокуриловецький р-н, смт. Муровані Курилівці, вул. Жовтнева 87

6. Чечельницький р-н, смт. Чечельник, вул. К. Маркса, Чечельницька ЦРЛ

7. Чечельницький р-н, с. Ольгопіль, вул. Ватутіна, 53, Інфекційне відділення Чечельницької ЦРЛ

8. смт.Тростянець, вул. Мічуріна, 69

9. Тростянецький р-н, с.Ободівка, вул. Котовського, 19

10. Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Вишнева, 8

11. Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. П.Тичини, 56, ЦРЛ

12. Погребищенський р-н, с. Плисків, вул. Пирогова,274, центр «Милосердя»

13. Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Дзержинського, 22, районний будинок культури

14. Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Леніна, 55, автовокзал

15. Оратівський р-н, смт. Оратів, вул. Пирогова, 1

16. Томашпільський район, РТМО смт.Томашпіль, вул. Леніна,127

17. Томашпільський район, Дільнична лікарня центру первинної медико-санітарної допомоги, смт. Вапнярка, вул. Леніна,140

18. Томашпільський район, професійний аграрний ліцей, с. Комаргород, вул. Леніна, 14

19. Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Будкевича , 1, центральна районна лікарня

20. смт. Теплик, вул. Незалежності,2, приймальне відділення Теплицької ЦРЛ

21. смт. Теплик, вул. І. Франка, 29, автовокзал Вінницького ПАТ "ВОПАЗ 10599"

22. Хмільницький р-н, м. Хмільник, 2-й пров. Пушкіна, 8, Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

23. Літинський р-н, смт. Літин, вул. Пирогова,17 (ЦРЛ)

24. м. Ладижин, вул. Процишина, 12, МКП «Добробут»

25. м. Ладижин, вул. Кравчика, 4, ПК «Прометей»

26. м. Ладижин, вул. К. Макрса, 39, БК« Лада»

27. смт. Чернівці, центральна районна лікарня, вул. Кірова,10

28. Чернівецький район, с. Бабчинці, амбулаторія сімейної медицини №2, вул. 50 річчя Жовтня,57

29. Чернівецький район, с.Борівка, амбулаторія сімейної медицини №3, вул. Шевченка,15

30. Чернівецький район, с. Біляни, амбулаторія сімейної медицини №4, вул. Колгоспна,2

31. Піщанський район, смт. Піщанка, вул. Леніна,46, ЦРЛ

32. м. Немирів вул. Євдокименка, 21, Немирівська ЦРЛ

33. Немирівський р-н, смт. Брацлав, вул. Леніна, 65, Брацлавська дільнична лікарня

34. Немирівський р-н, смт. Ситківці, вул. Жовтнева, 22, Ситковецька дільнична лікарня

35. м. Липовець, вул. Пирогова, 9

36. Барський р-н, м. Бар, вул. Пролетарська, 7/2, Барська міськрада, штаб ЦО

37. Крижопільський р-н, смт. Крижопіль, вул. 9-го січня,10 (ЦРЛ)

38. Козятинський район, м. Козятин, вул. Вінниченка, 5, Козятинський міський територіальний центр обслуговування пенсіонерів та інвалідів

39. Ямпільський район, м. Ямпіль, вул. Пирогова, 1 (Ямпільська ЦРЛ)

40. м. Жмеринка, вул. Уріцького,7, «Центр позашкільної роботи»

41. Жмеринський район, с.Чернятин, вул. Першотравнева, гуртожиток Чернятинського коледжу

42. Жмеринський район, смт. Браїлів, вул. Чайковського,13, гуртожиток професійного ліцею

43. м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2

44. Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Енгельса, 48, РТМО

45. Іллінецький р-н, смт. Дашів,вул. Пирогова, 2, Дашівська дільнична лікарня

