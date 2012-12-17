10 тисяч гривень за попільничку на столі

16 грудня вступив у силу закон про заборону паління в ресторанах, барах, кафе, стадіонах, готелях, адміністративних будівлях та зупинках громадського транспорту.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС у Вінницькій області.

З метою попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їхнього шкідливого впливу на здоров’я населення в травні був прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів".

Про особливості Закону

- Згідно цього Закону розширена заборона куріння тютюнових, а також електронних цигарок та кальянів у громадських місцях, а саме: у ліфтах і таксофонах, у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту, об’єктів культурного призначення, у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, на дитячих майданчиках, у під’їздах житлових будинків, у підземних переходах, у транспорті загального користування, який використовується для перевезення пасажирів, на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів, у приміщеннях закладів ресторанного господарства, - розповдає начальник Управління громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області Володимир Лисий.

Крім спеціально відведених для цього місць, забороняється курити у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності, у приміщенні готелів та аналогічних місцях розміщення громадян, у гуртожитках, аеропортах та вокзалах. Згідно Закону власники закладів ресторанного господарства зобов’язані відвести спеціальні місця, де відвідувачі закладу могли б курити. Площа такого місця має займати не більше 10 % від загальної площі закладу та має бути обладнана витяжною вентиляцією. У разі невиконання цих вимог власникові закладу загрожує штраф від 1 000 до 10 000 гривень. Таку ж саму суму вони сплатять і за те, якщо у невідведених для цього місцях буде розміщена попільничка.

Застосування фінансових стягнень з порушників покладено на органи з питань технічного регулювання та споживчої політики, але це не звільняє винних осіб від дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності.