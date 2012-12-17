Аеропорт "Вінниця" виживатиме самотужки

На спільному засідання комісії обласної ради депутат Леонід Галушко оприлюднив звернення колективу аеропорту "Вінниця", які не отримують зарплати протягом трьох останніїх місяців.

Перший заступник голови облради Ігор Кревський переконаний, що необхідно допомгти колективу і це питання має оприлюднювати на сесії.

- Аеропорт "Вінниця" - госпрозрахунвкова установа, і як у всьому світі повинна сама приносити гроші у бюджет, а не просити фінансувати – переконаний головний фінансист області Володимир Барецький. - Ця комерційна структура має сама шукати шляхи міжнародної співпраці.

Аеропорт "Вінниця" став проблемним для обласної ради ще з попереднього скликання. І з того часу шукає інвестора, який би надав аеропорту шляхи найкращого використання потужностей. Проте чомусь інвестори тікають від аерпорта. Чи то не вірять в прозорість співпраці з вінницькою владою, чи то бояться брати на себе відповідальність в часи кризи.

Як відомо, у 2012 році основні авіарейси у аеропорту були чартерні: до польського імста Лодзь, у курортну Чорногорію і у Ізраїль.