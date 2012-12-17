На Еврорегіон "Дністер" грошей більше немає

Для завершення медичної реформи на Вінниччині з держбюджету передбачено 330 млн. грн. Також з 2013 року почнуть створювати освітні округи. Цю пропозицію внесла депутат облради голова комісії Інна Цимбал.

Вона зазначила, що на область необхідно 150 шкільних автобусів, які районні бюджети не можуть забезпечити. У 2010 році з Держабюджету виділено 6 атвобусів і з місцевимих - 10, в 201 - відповідно 13 і 10 та у 2012-му - 33 і 4.

- Цієї кількості автобусів вкрай недостатньо для області, якщо враховувати зношеність автобусів, - говорить Інна Цимбал, - це загрожує тим, що діти і вчителі не зможуть дістатися до шкіл.

Негарним обличчям області є на міжнародній арені. За словами депутата Олексія Гаврилова, на фінансування єврогеріону "Дністер" не виділено жодної копійки в 2013 році. В той час Молдова повністю виконує міжнародні зобовязання.

В бюджеті замало кошітв на міжнародну співпрацю. Хоча Вінничина має консульство Польщі та міжнародний кордон з Молдовою та постійно приймає іноземні делегації.