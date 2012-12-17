"Попелюшку" гратимуть українською мовою

Спеціально до різдвяних та новорічних канікул у Вінницькому музично-драматичному театрі ставлять казку «Попелюшка». 17 грудня - прем'єра казкового мюзиклу для дітей і дорослих, повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

Діти побачить незвичайну, яскраву та веселу постановку. Автори мюзиклу по знаменитій п'єсі Євгенія Шварца - Вікторія Васалатій (до речі, наша землячка, з Піщанки) та її чоловік, композитор Юрій Кондратюк. 25 грудня минулого року вони з великим успіхом поставили свою «Попелюшку» на сцені Національного академічного українського театру ім. І. Франка.

Молода композитор, драматична актриса та естрадна співачка Вікторія Васалатій є автором музики та лібрето цієї постановки. Кілька років тому вона написала мюзикл «Дюймовочка», після якого художній керівник театру Богдан Ступка запропонував їй створити власну музичну казку для франківців. Основою став знайомий з дитинства кіносценарій Є. Шварца, який вона переклала українською мовою, а більшість діалогів замінила музичними номерами.

Мюзикл «Попелюшка» - це розповідь про здійснення заповітної мрії в лірично-комічній тональності, з елементами мелодраматизму, адже в основі зворушлива історія кохання Попелюшки та Принца. Постановка буде цікава всім, не залежно від віку: діти відзначать щирість, відкритість, людяність, підлітки - перші хвилюючі почуття, дорослі згадають про безтурботну юність і про крихкість першого кохання.



Автори мюзиклу з'єднали сучасне та класичне бачення за допомогою різноманітних вокальних, інструментальних, танцювальних жанрів та художніх стилів. Характер кожного героя позначений окремою музичною темою. У виставі звучатимуть найрізноманітніші музичні інструменти, актори танцюватимуть вальс, канкан, рок-н-рол та чарльстон.

Режисером вінницької «Попелюшки» виступила заслужена артистка України Таїсія Славінська. Вона любить робити дітлахам спектаклі-подарунки до Нового року. Раніше ставила «Дванадцять місяців» і «Там, де народжуються Снігуроньки». У головній ролі виступатимуть вінницькі акторки Вікторія Немченко та Тетяна Фролова (другий склад).

Вінницький музично-драматичний театр запрошує всіх поринути у світ дитинства і чарівних чудес! Відкрийте двері у казку! Приходьте, самі та з малечею, дивитися та слухати, як Попелюшка стане Принцесою!

Вистави йтимуть щодня з 17 грудня.



Квитки можна замовити за телефоном 67 09 07. Вартість квитка 20 гривень.