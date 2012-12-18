Як зробити адмінсуди кращими запропонували студенти

13 грудня 2012 року, саме на передодні Дня працівника суду, у Вінницькому апеляційному адміністративному суді відбулися завершальні етапи конкурсу серед молодих студентів-правників України на тему: «Зробимо суд кращим: адміністративні суди України та шляхи вдосконалення їх роботи очима молоді».

Про це повідомила прес-служба суду.

Метою конкурсу є всебічна підтримка активної та ініціативної молоді, яка прагне удосконалити судову систему України та зробити свій внесок у створення авторитетного, владного, самостійного та незалежного суду.



Відкриваючи захід, Голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин наголосив на актуальності проведення даного конкурсу, оскільки він спрямовує молодь до обговорення питань розвитку адміністративного судочинства України та формування майбутньої правової та впливової еліти України шляхом підвищення рівня професійної підготовки студентів правників України.

Також Голова ВААС зауважив, що проведення конкурсу «Зробимо суд кращим: адміністративні суди України та шляхи вдосконалення їх роботи очима молоді» допоможе визначити та запровадити актуальні, прогресивні та новаторські ідеї студентства у сфері адміністративного судочинства України.

Презентуючи свої роботи, студенти акцентували увагу на проблемних питаннях адміністративного судочинства України та запропонували шляхи їх подолання.

Переможцями конкурсу «Зробимо суд кращим: адміністративні суди України та шляхи вдосконалення їх роботи очима молоді» стали команди:«Процесуальні студії», яку представляли студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича - Юлія Віштал та Костянтин Войтарюк; «Діти Плевака», представниками якої були студенти Вінницької філії інституту МАУП - Тетяна Загурська та Тетяна Кабалик; «Острозька академія», до складу якої увійшли студенти Інституту права ім. І.Малиновського Національного університету «Острозька академія» Ірина Гутнік та Назарій Адамчук. Перемогу також здобули Катерина Єськова, студентка Вінницького національного аграрного університету, Ольга Якубовська,студентка Хмельницького університету управління та права, Юлія Штабська, студентка Академії адвокатури України та Зоряна Бучицька, студентка ПВНЗ «Буковинський університет» м. Чернівці.

Підсумком заходу було нагородження переможців грамотами Вінницького апеляційного адміністративного суду та цінними подарунками. Інші учасники отримали іменні сертифікати Вінницького апеляційного адміністративного суду про їхню участь у конкурсі.

На завершення конкурсу Голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин повідомив переможців про те, що вони допускаються до участі у наступному конкурсі Вінницького апеляційного адміністративного суду на тему: «Судовий процес очима молоді». Вказаний захід має на меті допомогти молодим спеціалістам поєднати свої теоретичні знання з практикою, адже ще великий філософ Імануїл Кант свого часу сказав: «Теорія без практики – мертва, практика без теорії – сліпа».

Довідка . Вінницький апеляційний адміністративний суд був утворений відповідно до Указу Президента України від 16 жовтня 2008 року № 941/2008 «Про вдосконалення мережі адміністративних судів». Згідно із Указом Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417» від 12 серпня 2010 року № 812/2010 до юрисдикції ВААС входить три області: Вінницька, Хмельницька та Чернівецька. За підвідомчістю ВААС здійснює перегляд апеляційних скарг в адміністративних справах 3 окружних адміністративних судів вказаних вище областей, а також 65 місцевих загальних судів як адміністративних судів. Загалом кількість судів першої інстанції Вінницького апеляційного адміністративного округу складає 68..

Відповідно до рішення Вищої ради юстиції від 20 грудня 2010 року головою Вінницького апеляційного адміністративного суду був призначений Кузьмишин Віталій Миколайович.

Утворено Вінницький апеляційний адміністративний суд у кількості 42 суддів .

Процесуальну діяльність суд розпочав 15 грудня 2010 року.