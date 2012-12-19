Вінниччина в трійці лідерів з приросту промислового виробництва

Вінницька область входить в трійку регіонів-лідерів приросту промислового виробництва.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Володимир Барецький.

Вінницька область за показником індексу промислового виробництва за січень-листопад 2012 року займала третє місце серед регіонів України.

Даний показник становить 106,6% до відповідного періоду минулого року.

Володимир Барецький зазначив, що значний приріст забезпечили такі галузі промисловості, як хімічна та нафтохімічна промисловість – 119,0%, видобувна промисловість – 107,0%, виробництво готових металевих виробів – 103,0%.

Найвагоміший внесок у приріст індексу промислового виробництва за січень-листопад поточного року був забезпечений виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води (128,3%). Ладижинська ТЕС займає 25% від загального обсягу промислового виробництва і вносить вагому частку своєї потужності у зазначені показники, підкреслив заступник голови облдержадміністрації.

Найнижчий індекс за одинадцять місяців поточного року спостерігався в машинобудуванні – 79,2%, легкій промисловості – 83,0%, виробництві неметалевої мінеральної продукції, тобто виробництві збірних бетонних та залізобетонних виробів, керамічні вироби з цегли, керамзиту, вироби з бетону та гіпсу – 85,9%.

Вінницька область входить в трійку регіонів-лідерів приросту промислового виробництва, – зазначив Володимир Барецький. Перше місце займає Житомирська, а друге – Кіровоградська області. Найнижчі темпи приросту промислової продукції показала Чернівецька область (86,8%).