Пожежники привезли лікаря до 43-річної породілі

18 грудня о 8:29 на пункт зв’язку місцевої пожежної команди села Уланів Хмільницького району від медиків надійшло повідомлення, що дільничний лікар через снігові замети не може дістатись до хворої дворічної дитини у селі Сміла. Відділення місцевих рятувальників у складі трьох чоловік та медичного працівника на автомобілі прибули до оселі, де мешкає родина, й перевезли хвору дівчинку до найближчої лікарні.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

19 грудня о 5:42 від диспетчера швидкої допомоги села Уланів знову надійшло повідомлення про те, що лікар внаслідок складних погодних умов не може дістатися до місця виклику. За отриманою інформацією, у селі Вишенька у 43-річної місцевої жительки розпочалися пологи, жінці була потрібна термінова допомога гінеколога. Співробітники комунальної місцевої пожежної частини села Уланів на рятувальному автомобілі доставили медичного працівника до породіллі, який допоміг з’явитись на світ дівчинці.

- Головне, що в цих двох історіях щасливий фінал: хвора дівчинка пішла на поправку, - розповів начальник уланівської місцевої пожежної частини Василь Остапенко, - а новонароджена дитина та її мати почувають себе добре. Це ще один приклад доцільності створення та функціонування у населених пунктах Вінниччини місцевих пожежних команд.