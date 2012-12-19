Депутати вирішили збільшити життя вінничан на 1,3 роки

Вінницька обласна рада затвердила програму "Здоров'я нації на 2013-2015 роки" з обсягом фінансування 207 млн ​​грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час чергової сесії облради вчора, 18 грудня.

Фінансування виконання заходів Програми передбачається за рахунок коштів, обласного та інших місцевих бюджетів; засобів небюджетних джерел. Зокрема, 115,2 млн грн планується залучити з обласного бюджету, 5,8 млн грн - з місцевих бюджетів і 86 млн грн - з інших джерел фінансування.

Програма передбачає поліпшення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я; удосконалення системи надання висококваліфікованої спеціалізованої допомоги дітям та підліткам; розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони здоров'я, забезпечення оновлення регіонального резерву лікарських засобів і виробів медичного призначення на випадок надзвичайних ситуацій.

В результаті виконання програми планується поліпшити стан здоров'я населення області; поліпшити якість і надання висококваліфікованої медичної допомоги; збільшити доступність сучасних медичних технологій; знизити рівень смертності населення; збільшити середню очікувану тривалість життя на 1,3 року. Програмою також передбачено зниження на 10% рівня госпіталізації до закладів охорони здоров'я; забезпечити прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта у місті за 10 хвилин, у сільській місцевості - за 20 хвилин у 95% випадків.