Депутати вирішили збільшити життя вінничан на 1,3 роки
Вінницька обласна рада затвердила програму "Здоров'я нації на 2013-2015 роки" з обсягом фінансування 207 млн грн.
Вінницька обласна рада затвердила програму "Здоров'я нації на 2013-2015 роки" з обсягом фінансування 207 млн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час чергової сесії облради вчора, 18 грудня.
Фінансування виконання заходів Програми передбачається за рахунок коштів, обласного та інших місцевих бюджетів; засобів небюджетних джерел. Зокрема, 115,2 млн грн планується залучити з обласного бюджету, 5,8 млн грн - з місцевих бюджетів і 86 млн грн - з інших джерел фінансування.
Програма передбачає поліпшення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я; удосконалення системи надання висококваліфікованої спеціалізованої допомоги дітям та підліткам; розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони здоров'я, забезпечення оновлення регіонального резерву лікарських засобів і виробів медичного призначення на випадок надзвичайних ситуацій.
В результаті виконання програми планується поліпшити стан здоров'я населення області; поліпшити якість і надання висококваліфікованої медичної допомоги; збільшити доступність сучасних медичних технологій; знизити рівень смертності населення; збільшити середню очікувану тривалість життя на 1,3 року. Програмою також передбачено зниження на 10% рівня госпіталізації до закладів охорони здоров'я; забезпечити прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта у місті за 10 хвилин, у сільській місцевості - за 20 хвилин у 95% випадків.