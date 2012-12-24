Отримувачі субсидій «з’їли» 8,2 мільйони державної допомоги

У січні – листопаді 2012 року на Вінниччині за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулося 66,0 тис. сімей (на 7,5% менше, ніж за цей же період 2011 року). Питома вага звернень сімей, які проживають у міських поселеннях склала 62,5%.

Про це повідомило головне управління статистки у Вінницькій області.

У листопаді 2012 року кількість сімей-учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 6,8% від загальної кількості сімей області, що лише на 0,2 в.п. менше, ніж у листопаді 2011 року.

Серед загальної кількості отримувачів субсидій найбільшу питому вагу становили сім’ї, які отримували субсидії в місті Вінниці, Теплицькому, Оратівському, Гайсинському, Барському, Тульчинському, Муровано-Куриловецькому та Могилів-Подільському районах (24,0–4,0%), а найменшу – у Крижопільському, Жмеринському, Тиврівському та Шаргородському районах (0,4–1,0%).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у листопаді 2012 року збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2011 року на 4,4% і становив 200,5 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався у містах Хмільнику, Вінниці, Могилів-Подільському, Ладижині, а також у Немирівському, Калинівському та Барському районах (257,8–196,9 грн.), найменший – у Чечельницькому, Піщанському, Ямпільському, Муровано-Куриловецькому, Шаргородському та Томашпільському районах (4,0–7,5 грн.).

За кількісним складом сімей¬-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи, у листопаді поточного року їх частка склала 75,9% усіх сімей.

У січні – листопаді 2012 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 61,7 тис. сімей, що становило 93,5% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 39,1 тис. сімей, у сільській місцевості – 22,6 тис. сімей. Порівняно з відповідним періодом 2011 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась на 3,5 тис., або на 5,4%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні – листопаді 2012 року, становила 8155,5 тис. грн., що на 452,4 тис. грн. менше відповідного показника 2011 року, з неї у міських поселеннях – 6363,8 тис. грн., у сільській місцевості – 1791,7 тис. грн.

За допомогою на придбання твердого палива і скрапленого газу готівкою у січні – листопаді 2012 року звернулося 37,4 тис. сімей.

У січні – листопаді 2012 року загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім'ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 25275,2 тис. грн., за відповідний період 2011 року – 20404,5 тис. грн.