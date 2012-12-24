Вінницькому обласному художньому музею – 25

Вінницький обласний художній музей 21 грудня відзначив своє 25-річчя. За роки становлення і розвитку він набув славу музею європейського типу, що ставить його в ряд провідних музеїв України.



У постійно діючій експозиції музею представлені шедеври західноєвропейського, українського, російського мистецтва XVII – XX ст. – твори живопису, графіки, скульптури, вироби з бронзи, порцеляни; подільська народна ікона.

За роки існування в музеї були представлені різноманітні мистецькі проекти, виставки, фестивалі, пленери, арт-медіа акції, які відзначені високим професіоналізмом, елітністю та новизною.

Також у музеї діє Салон мистецтв – яскраве, неординарне явище, що поєднує давні аристократичні традиції з сучасними формами просвітницької роботи.

Тісна співпраця з культурними інституціями України і зарубіжжя, активна дійова позиція всього колективу роблять Вінницький обласний художній музей одним з найвагоміших суб'єктів культурного життя Вінниччини, осередком високих мистецьких традицій

Очолює музей заслужений діяч мистецтв України, художник та музикант Ілля Безбах.