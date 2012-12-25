Через ускладнення погодних умов на Вінниччині оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

У зв‘язку з цим сформовані і цілодобово функціонують обласний та районні оперативні штаби із забезпечення безперебійної роботи об‘єктів життєдіяльності населення.

За оперативною інформацією найбільш складною виявилась ситуація у Барському та Могилів –Подільському районах.

Саме тому за дорученням першого заступника голови обласної державної адміністрації Івана Мовчана 22 грудня під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації, керівника обласного штабу Романа Аксельрода відбулись виїзні засідання обласного оперативного штабу на базі цих двох районів.

«Після того, як ми оголосили у Вінницькій області надзвичайний стан у зв‘язку з погіршенням погодних умов, штаб працює цілодобово. Ми систематично отримуємо інформацію з різних джерел: від перевізників, мнсників, поштарів, шляховиків, медичних працівників. Отримані дані опрацьовуються аналізуються і кожних чотири години передаються Уряду. За останні три доби не зовсім гарна ситуація щодо ліквідації наслідків снігопаду, склалась у Барському та Могилів –Подільському районах» - відмітив Р. Аксельрод.

Заступник голови зауважив, що на це, звичайно, є певні об‘єктивні причини. Так, наприклад, у Барському районі – найбільша кількість територіальних громад, Могилів-Подільський – гірський район, де є проблеми з розчисткою доріг. «Але не зважаючи на це, ми вважаємо, що керівники цих районів спрацювали не так, як потрібно. І тому перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Мовчан прийняв рішення провести виїзні засідання обласного штабу спільно з районними штабами конкретно на цих територіях» - підкреслив Роман Аксельрод. Він також відзначив, що сьогодні на ранок 22 грудня практично ці два райони стовідсотково справились з завданням, хоча більшість районів це зробили ще на початку тижня. Обидва керівника райони визнали, що така негативна ситуація мала місце.

«Ці два засідання носили в собі характер на випередження. Адже зима тільки почалась, і які ще сюрпризи нас очікують – передбачити непросто. Сьогодні основна мета цих зустрічіей - вказати на ті помилки, що були допущені і активізувати увагу що потрібно зробити, щоб не допустити повторно такої ситуації. Адже завдання керівників на місцях - створити комфортні умови проживання наших громадян.

Роман Аксельрод також повідомив, що з 24 грудня ці два райони отримають тяжку техніку, яка додатково проведе розчистку доріг центральних трас, доріг загальнодержавного значення. А всі сільські голови запевнили комунальні дороги, що справляться власним ресурсом.