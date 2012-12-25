Щоб Вінниця не «поплила», почали чистити «ливньовки»

Комунальні служби міста взялися за очистку систем зливової каналізації, щоб забезпечити водовідведення талої води, адже через кілька днів синоптики прогнозують у Вінниці потепління, яке може призвести до танення снігу.

Як повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, вніч з понеділка на вівторок було максимально мобілізована вся спецтехніка та людський ресурс для того, щоб привести територію міста до належного стану після чергового снігопаду. При необхідності на допомогу комунальникам знову будуть залучатися військові та працівники МНС.

- Задачі перед нами стоять непрості, але ми однозначно маємо забезпечити той рівень і стандарт у очистці міста від снігу, який поставив мер міста, - каже перший заступник міського голови Володимир Кістіон.

На прибиранні прибудинкових територій багатоповерхової забудови вчорапрацювало 15 тракторів. Окрім того, 6 автовишок щодня виходять на очистку дахів висоток від бурульок.

30 бригад, до яких входить 90 працівників ЖЕКів, там де є технічна можливість, очищають дахи будинків від снігу та льоду.

Через Асоціацію старших по будинках проводиться інформування населення міста, аби вінничани надавали доступ до горищ та власних балконів, щоб працівники мали можливість оббити бурульки. Однак, вони з’являються знову. До того ж, очікуване підвищення температурного режиму може призвести до того, що бурульки утворюватимуться швидше. Тому житловики просять мешканців самостійно пооббивати бурульки з власних балконів, адже це забезпечить безпечне пересування людей під будинками.

75 % проїжджих частин вулиць приватного сектору вже прогрейдеровано, однак велика частина їх є «не проїзними», бо вони – завузькі для проїзду техніки. Без допомоги самих мешканців з цієї ситуації вийти важко. До того ж є вулиці з асфальтним покриттям на якому утворилася ожеледиця.

Техніка при очистці таких доріг пробуксовує, тому на поверхні проїжджої частини залишається значний шар снігу. Автівки не можуть проїхати по «сніговій каші» і застрягають. Тому, якщо власники автотранспорту хочуть вільно пересуватися своєю вулицею, необхідно заручитися підтримкою сусідів і доочистити сніг, адже техніка тут не допоможе.

Триває робота і з власниками закладів торгівлі, адже згідно з Правилами благоустрою, вони зобов’язані очищати від снігу прилеглу територію.