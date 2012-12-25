Дві третини міського бюджету «з’їсть» соціальна сфера

У 2013 році соціальну спрямованість бюджету міста Вінниці буде збережено.

Про це повідомила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталія Луценко.

За її словаим, у складі видатків загального фонду бюджету видатки на фінансування соціально-культурної сфери та заходів, пов’язаних із соціальним захистом населення, склали 1053,6 млн. грн.

Видатки на «Соціальний захист та соціальне забезпечення» зростають в 2013 році на 31,4 відсотки. Основна складова їх - це видатки на фінансування державних програм соціального захисту, а саме на надання пільг, субсидій та допомог населенню за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Основна частина видатків (79 відсотків) загального фонду направляється на утримання 3-х основних галузей: «Освіта», «Соціальний захист та соціальне забезпечення», «Охорона здоров’я».

На утримання установ освіти в загальному фонді бюджету передбачено 351,4 млн. грн., утримання закладів охорони здоров’я – 233,7 млн. грн..

У бюджеті в повному обсязі врахована потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, спожиті бюджетними установами та по інших захищених статтях.

Частка захищених статей у складі видатків загального фонду бюджету залишається досить високою. Порівняно з минулим роком вона зросла на 4 відсотки і склала 91 відсоток. Це свідчить про зменшення фінансового ресурсу бюджету, який направляється на інші (не захищені) видатки.