Європейських грошей на реконструкцію замку Ксідо не буде?

Хмільницький міський голова Василь Грушко, коментуючи перспективи реставрації замку Ксідо, під громадських слухань з даного питання заявив, що проект Хмільника потрапив в десятку найкращих і наразі знаходиться у Страсбурзі, «на розгляді про виділення коштів на реставрацію того замку», - повідомляє «Громадський форум Хмільниччини».

Але перспективи такої реставрації за рахунок європейських коштів міський голова визначив, як нульові. На думку Василя Грушка, для того, щоб отримати кошти, потрібно супроводжувати проект, тобто «щось дати».

Зокрема міський голова зазначив:«Якщо за кордоном виділяють кошти, десять міліонів, то ці десять міліонів до копійки попадають на той об’єкт, на який виділяються… я бачу це по Польщі… А в нас кажуть, що треба супроводжувати проект… А супроводжувати проект, Світлана Василівна Васєнкова сидить – не дасть злукавити, треба щось давати. Нема звідки в мене дати, щоб супроводжувати цей проект, щоб європейські кошти, але попали до нас в місто…».

2010 року, ще до місцевих виборів, Хмільник брав участь в проекті «Реабілітація культурної спадщини історичних міст». У поданій заявці було запропоновано створити на базі архітектурно-історичного комплексу «Замкова гора» туристичний комплекс, який включатиме музей, туристично-інформаційний центр (бюро), готель, виставково-представницьку агенцію.

Розробники пакету документів ставили перед собою мету, через реалізацію проекту, реставрувати історико-архітектурні пам’ятки, створити економічно самодостатню структуру, яка в майбутньому зможе підтримувати на належному рівні стан пам’яток.

Як повідомляв УНІАН, у квітні сесія Хмільницької міської ради ухвалила рішення «Про утворення цільового фонду для акумулювання коштів на фінансування ремонту та реставрації палацу графа Ксідо К.І.».

Палац графа Ксідо - найцікавіша споруда Хмільника, збудований у 1911-1915 рр. за проектом академіка Фоміна над мальовничим берегом Бугу поблизу старих замкових мурів. Являє собою еклектичне поєднання стилів різних епох. Так, якщо подивитись на палац з різних боків, то навіть важко повірити, що це один й той самий будинок. З боку річки відкривається панорама ренесансного замку з баштами у кутках, а от парадний фасад будівлі з колонадою над головним входом - взірець архітектури класицизму.