Жертва домашнього насилля потрапила у лікарню

Побутова сварка для 40-річної вінничанки закінчилась лікарняним ліжком.

Як повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області, 24 грудня до 1-го відділу міліції Вінницького МВ по телефону "102" надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення міської клінічної лікарні №2 з численними тілесними ушкодження звернулась 40-річна вінничанка.

Під час виїзду працівників міліції на місце пригоди встановлено, що тілесні ушкодження потерпіла отримала за місцем проживання під час сварки зі своїм 43-річним чоловіком.

З’ясування подружжям стосунків переросло а в насилля з боку благовірного жінки.