Жертва домашнього насилля потрапила у лікарню
12:40, 25 грудня 2012Вінниця
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Чоловік «розпоясався»
Побутова сварка для 40-річної вінничанки закінчилась лікарняним ліжком.
Як повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області, 24 грудня до 1-го відділу міліції Вінницького МВ по телефону "102" надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення міської клінічної лікарні №2 з численними тілесними ушкодження звернулась 40-річна вінничанка.
Під час виїзду працівників міліції на місце пригоди встановлено, що тілесні ушкодження потерпіла отримала за місцем проживання під час сварки зі своїм 43-річним чоловіком.
З’ясування подружжям стосунків переросло а в насилля з боку благовірного жінки.
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