Транспорт не ходив через обрив проводів

Сьогодні, 25 грудня, на зупинці "Зої Космодем’янської" у Вінниці зупинився громадський транспорт. За інформацією КП “Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління” трамваї і тролейбуси не могли продовжувати рухатись через обрив контактної лінії, який стався о 8:40.

- Несправність сталась по вулиці Пирогова на перетині трамвайної і тролейбусної лінії, але через 50 хвилин усе полагодили , - говорить сайту "Моя Вінниця" головний інженер КП “ВТТУ” Михайло Луценко. - Сьогодні багато машин, як трамваїв так і тролейбусів, не вийшли на лінії через те, що на високовольтні проводки машин потрапляє розчин солі, якою посипають дороги.