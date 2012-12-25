20-тонну цистерну зі шротом добу витягали з снігової пастки

Цілу добу співробітники ДАІ витягали із снігової пастки вантажівку із 20-тоннною цистерною



23 грудня близько 20 години, рухаючись зі сторони смт. Стрижавка у напрямку об’їзної міста Вінниці зійшла із траси та загрузла у снігові фура, яка перевозила шрот - побічний продукт олієестракційного виробництва зернят.

Про це повідомляє прес-служба ДАІ у Вінницькій області.

Водій вантажівки вирушив у дорогу з Росії, а кінцевим пунктом його призначення мала стати Польща. Та на під’їзді до Вінниці його почав обганяти вантажний мікроавтобус. Щоб не скоїти дотичного зіткнення з ним, довелося прийняти вправо , що призвело до заносу вантажівки обабіч дороги, де вона загрузла в сніг. На допомогу водієві, який не міг самотужки вибратися із снігового полону прийшли співробітники ДПС. Із самого вечора до пізньої ночі, задіявши трактори та дорожніх робітників намагалися визволити фуру. Та її колеса щільно увійшли у снігову ріллю і вона залишалася на місці. На ранок операція по визволенню вантажівки продовжилася. Для цього пішли у хід лопати, якими співробітники ДАІ та МНС відкопували колеса автомобіля і лише у ввечері, задіявши більш потужну техніку вдалося його витягнути.

Складні погодні умови, що спостерігаються останнім часом на дорогах нашої області створюють важкі умови для руху транспорту. У зв’язку із цим працівники Державтоінспекції Вінниччини надають посильну допомогу учасникам дорожнього руху, які опинилися у скрутній ситуації.

Зважаючи на складні погодні умови, які прогнозують і у наступні дні: тумани та ожеледиця, Державтоінспекція радить водіям при керуванні авто бути максимально уважними та обережними і неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Адже затори та пробки, які утворюються на автошляхах створюють самі водії, ідучи на обгін інших автомобілів, що рухаються на слизькій дорозі.

Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію на дорозі, телефонуйте на номер «гарячої лінії» Державтоінспекції за тел.. 59-33-33, або відішліть смс - повідомлення на номер 067 432 02 00, чи звичайний номер 102.

Державтоінспекція Вінниччини завжди прийде вам на допомогу.