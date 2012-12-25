10-річну дівчинку на переході переїхала машина

24 грудня о 9.50 год. в м. Вінниці по вул. Червоноармійській водій автомобіля "КІА" , 1973 р.н., житель м. Вінниці , в районі розмітки нерегульованого пішохідного переходу скоїв наїзд на жительку м. Вінниці, 2002 р.н., яка перетинали проїзджу частину з права, на ліво відносно напрямку руху автомобіля.

Про це інформує чергова частина УДАІ у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП, дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому лівої гомілки без зміщення, закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та госпіталізована в травматологічне відділення вінницької обласної клінічної лікарні.

