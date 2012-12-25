Плани - 2013: школа на «Поділлі» і реконструкція пр. Космонавтів

У 2013 році відповідно до проекту «Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2013 рік», вінницька міська влада планує завершити роботи з будівництва вул. Келецької та трамвайної лінії від вул. Кв’ятека до автовокзалу «Західний» і розпочати роботи з реконструкції проспекту Космонавтів (від просторової площі з літаком до вул. Порика), які не були здійснені у 2012 році за браком коштів.

Також на умовах співфінансування розпочнеться будівництво загальноосвітньої школи в мікрорайоні «Поділля».

Зміняться підходи до проведення робіт з благоустрою міста. Наступного року перевага надаватиметься облаштуванню тротуарів та прибудинкових територій.

Окрім того. триватиме реконструкція доріг міста (вул. Ленінградська, Короленка, Тімірязєва, Грушевського, Порика (ділянка від вул. Квятека до вул. Інтернаціоналістів), Скалецького, Ф. Кона). 8

