Козятинських дітей відправили на канікули

Через холоднечу у класах, канікули для козятинських дітей розпочались раніше, з 21 грудня, повідомляє 20 хвилин.

- Дитина дуже змерзла в школі. В класах холодно, температурний показник плюс чотири-шість градусів, - повідомила мама Ольга Павленко. - Дочка додала, що уроки будуть скорочені.

- Похолодало, бо змінився вітер, та немає відповідної тепловіддачі від котельні, - твердить директор Козятинської школи №1 Раїса Кирилюк. - Температура знизилася з понеділка. Перевірялись котельні. В них немає відповідної тепловіддачі. В кожному класі є термометри, ведеться журнал реєстрації температури. Всі вікна у нас утеплені, встановлено двадцять чотири пластикових в тих класах, в яких температурний показник не відповідав нормі. В минулому році за вісімдесят тисяч гривень з міського бюджету та батьківських благодійних коштів була здійснена промивка опалювальної системи та частковий ремонт. В холодних класах встановлюємо електрообігрівачі, які були передані нам управлінням праці і соціального захисту. Покищо ними користувалися. Але темпера та все-таки знизилася в класах центральної частини приміщення, адже змінився вітер.

Розпочала роботу надзвичайна комісія.

- В зв`язку з нічним похолоданням, понизилась температура. Тільки з`явилися скарги від батьків, був зроблений об`їзд усіх об`єктів, - сказав заступник міського голови Олександр Ломачук.

Відповідно до пояснення директором технічного управління ТОВ «Енергозбереження», в п`ятницю надійшло 150 тон брикету, але своєчасно доставити три-чотири вагони чомусь не змогли. Силами власних сил дорогу розчистили і в неділю почали розвозити по котельнях. У минулий понеділок температура піднялась на десять градусів. Але цього було недостатньо, і тому в середу в Козятині розпочала роботу комісія по надзвичайним ситуаціях.

При перевірці котельні №10 кочегар Олександр Антюпко сказав, що палити є чим, адже недавно завезли брикет. Але він не дає потрібну температуру.

- Дійсно, тепловий режим у закладах соціальної сфери змінився, - зауважив мер міста Олександр Гвелісіані на засіданні косісії з надзвичайних ситуацій. – Діти під час навчання одягнені, уроки скорочують, такий самий стан і в дитячих садочках. Причина зрозуміла: декілька днів палива не було, а то була якась неякісна суміш, від якої не було тепловіддачі. Уже розмовляли з інвестором, керівництвом теплопостачання, вони повинні покращити забезпечення закладів теплом. А ми поставимо до відома нашу ситуацію також обласну комісію з надзвичайних ситуацій. Міська рада вже готова проплатити 150 тисяч гривень, але на даний час гроші «застрягли» в казначействі.