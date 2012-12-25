Покупець з Інтернету поцупив з картки пенсіонерки 4200 гривень

У тенета Інтернет-шахрая потрапила пенсіонерка. Довірлива жінка по телефону повідомила зловмиснику номер своєї банківської картки та PIN код.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

До 2-го відділу міліції Вінницького міського відділу звернулася вінничанка з повідомленням про те, що невідомий чоловік, зловживаючи довірою, з її банківської картки зняв гроші в сумі майже 4 200 гривень.

Потерпіла розповіла, що вона у мережі Інтернет розмістила оголошення про продаж дитячих ходунків. Невдовзі на її мобільний зателефонував чоловік та повідомив, що хоче придбати ходунки для свого маленького сина. Він представився жителем іншої області, тому гроші за покупку він перекаже на її банківський рахунок. Після розрахунку жінка мала передати йому дитячий товар будь-яким перевізником. Без жодних сумнівів довірлива пенсіонерка продиктувала незнайомцю номер своєї банківської картки, куди мали надійти гроші.

Через певний час до жінки зателефонувала незнайомка, яка представилась оператором банківської установи, та повідомила, що у неї виникли складнощі з переказом грошей. Щоб кошти потрапили на рахунок, її власниці необхідно назвати PIN-код. Без жодних вагань і сумнівів довірлива жінка назвала цифри PIN-коду. Через кілька хвилин після розмови з «працівницею банка» до пенсіонерки на мобільний телефон надійшла SМS-ка з повідомленням, що з її рахунку знято 4200 гривень. Зателефонувавши на мобільний номер покупця виявилося, що він не є дійсним Зрозумівши, що її зухвало ошукали, жінка пішла до міліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Щоб убезпечити себе від таких видів злочинів, треба дотримуватися елементарних правил: бути обачними, і ні в якому разі не розголошувати своїх особистих даних та даних своїх близьких, номери банківських рахунків незнайомим особами, а тим більше не розміщувати їх на сайтах у мережі Інтернет.