У вінницькій колонії відгуляли весілля

У Вінницькій колонії №86 відгуляли весілля. Про це повідомляя 20 хвилин. Урочистості пройшло без пафосу. Не було ні маршу Мендельсона, ні весільної сукні, навіть обручок не було. Але наречені впевнені, що все це не важливо, головне - кохання.

- Це власне бажання, просто люблю його та й все, - каже наречена Любов. - Не в весільній сукні щастя. Головне, щоб було здоров'я, удача і любов.

Кирило вже шостий раз відбуває покарання. Вперше за грати він потрапив у 18 років, зараз йому 31. Любов старша за нього на чотири роки. Сам чоловік вінничанин, а його, тепер уже дружина, з Хмельницького. Познайомились закохані два роки тому. Тоді Кирило відбував термін у Крижопільській колонії, а Любу взяла з собою подруга, яка приїхала на побачення. Потім в’язня випустили на волю, але довго він там не пробув і знову потрапив за грати, але тепер уже до Вінницької виправної колонії №86. Наречений обіцяє, що після звільнення стане на виправний шлях та влаштує справжнє весілля.

- Я давно хотів це зробити, просто не виходило і часу не було, - каже наречений Кирило. - Це так, просто формальність, а вже вийду на свободу, і воно буде зовсім по іншому. До кінця терміну роки три, але я планую раніше звільнитися.