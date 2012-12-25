За продаж феєрверків дітям штрафуватимуть до 1500 гривень

Вінницькі правоохоронці до Новорічних свят готові. Про це заявили в обласному управлінні МВС посадовці, що відповідатимуть за громадську безпеку під час святкування Нового року та Різдва Христового.

- Цього року всі новорічні ялинки, що продають на ринках, мають бути позначені спеціальними чіпами, на які нанесено маркування, - повідомив заступник начальника управління громадської безпеки УМВС Юрій Рекало. - Це знак того, що ялинка зрубана у спеціалізованому лісовому господарстві, а не шляхом незаконної вирубки.

За порушення цієї норми міліція штрафуватиме не лише продавців, а й покупців ялинок.

Штрафуватимуть і продавців піротехніки, що торгують феєрверками без ліцензій. За це їм доведеться заплатити від 540 до 1500 тисячі гривень. Стільки ж і за продаж небезпечних забавок неповнолітнім.

- Покупцям до 18 років забороено продавати піротехніку, - каже начальник відділу дозвільної системи ліцензування управління громадської безпеки УМВС Ігор Ковалик. - Якщо фірма продасть, ми позбавимо її ліцензії. також їм доведеться заплатити штаф за реалізацію феєрверків від 540 грн до 1500 грн. Рішення по цьому приймає суд.

На вулицях населених пунктів Вінниччини цілодобово чергуватимуть 1000 правоохоронців. В обласному центрі – 350-400 міліціонерів. Вони нестимуть варту не лише у місцях найбільшого скупчення народу, а також у малоосвітлених місцях, підвалах та горищах, де можуть перебувати безхатченки. На захист громадської безпеки підняті не лише працівники міліції територіальних підрозділів, а й бійці внутрішніх військ двох підрозділів, в тому числі «Ягуар».