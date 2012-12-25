"Книгарня Є" обиратиме найкращих

26 грудня о 18 год книгарня «Є» запрошує на дискусію, присвячену літературним підсумкам 2012 року «КнигОгляд найкращих».

2012 рік, здається, був іще гучнішим у літературному плані, ніж попередній, однак чи вплинуло це на якість виданих книжок? Нові відкриття або великі розчарування? Масліт чи висока полиця? Книжкові рейтинги, премії, антипремії: що за ними стоїть?

Про «най-най» в українській літературі 2012 року гаряче дискутуватимуть критик Василь Пастушина, літературознавець Олександр Вешелені та письменниця Катерина Калитко.

А слухацька аудиторія зможе не тільки долучитися до розмови, але й запропонувати власні версії найкращих книг 2012 року.

"Книгарня Є" знаходиться за адерсою: м.Вінниця. вул. Соборна, 89,