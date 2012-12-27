Сусідку–«золоту ручку» упіймали

Міліціонери затримали жінку, яка з будинку односельчанки викрала золоті прикраси та кредитну картку.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Працівники міліції затримали 32-річну, раніше судиму жительку одного з сіл Вінницького району, яка з будинку своєї односельчанки викрала фотоапарат, золотий ланцюжок з хрестиком та кредитну картку.

Затримана була в дружніх стосунках зі своєю сусідко та часто навідувалась до неї в гості. Якось, коли до потерпілої у черговий раз завітала сусідка, вона на декілька хвилин вийшла у господарських справах на подвір’я, залишивши гостю саму у будинку. Скориставшись відсутністю 50-річної господарки, сусідка викрала в неї речі, що знаходились на поличці: фотоапарат, золоті прикраси та кредитну картку, з якої наступного дня зняла гроші в сумі 1600 гривень.

Викрадені речі повернені власниці, а гроші зловмисниця встигла витратити на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.