Голова сільського виборчого комітету може сісти на 4 роки

Працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю в Мурованокуриловецькому районі викрили факт привласнення бюджетних коштів головою однієї із сільських виборчих комісій під час виборів депутатів до Верховної Ради України.

Про це повідомляє Анна Олійник з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Міліціонери попередньо з’ясували, що на початку листопада минулого року 48-річна жінка підробила рішення членів виборчої комісії, яким преміювала себе та свого сина у подвійному розмірі, привласнивши у такий спосіб понад 6 тисяч гривень.

Кошти були виділені за рахунок фонду оплати праці для одноразової винагороди членам комісії. Зрозуміло, що останні навіть не знали про існування такого рішення, скріпленого печаткою та лише підписом голови комісії.

За інформацією УДСБЕЗ УМВС, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що карається від штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Триває розслідування.