Водій «Жигулів» не помітив як зламав хребет пішоходу

4 січня в с. Приборівка Липовецького району сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано пішохода. Водій залишив місце ДТП.

Про це повідомляє служба профілактичної роботи управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

Постраждалого з тілесними ушкодженнями у вигляді перелому поперекового хребця було госпіталізовано до лікарні.

В ході проведених заходів співробітниками ДАІ водій був затриманий, автомобіль переміщено на штрафмайданчик.

За словами водія «Жигулів», він побачивши пішохода, який йшов по сільській місцевості, пригальмував та тихенько проїхав біля нього. Удару водій не відчув, тому й не зупинився.

Сам потерпілий запам’ятав номер автомобіля та повідомив правоохоронцям.

Як з’ясувалось у ході слідства, автомобілем керував за дорученням мешканець смт Турбів, свою провину чоловік визнав. Тривають слідчі дії.

Державтоінспекція Вінниччини звертається до усіх водіїв з проханням не полишати місце ДТП, викликати швидку допомогу потерпілому та дочекатись на місці правоохоронців. Адже ситуації на дорогах можуть виникати різні. Бувають випадки коли водій не винен у ДТП, але полишаючи місце пригоди, він не зможе цього довести і нестиме відповідальність за скоєння дорожньо-транспортної пригоди.