Вінничанин на п’яну голову розбив двері банку

Наряд групи затримання Управління Державної служби охорони затримав п’яного молодика, який розбив двері одного із вінницьких банків.

Про це повідомляє УДСО при УМВС України у Вінницькій області.

Перебуваючи на службі, працівники ДСО отримали повідомлення від чергового пульту центрального спостереження - спрацювала сигналізація в одному з банків міста Вінниці.

Наряд охоронців за кілька хвилин прибув на місце події, де застали молодика, який ногою розбивав двері. Хуліган, вочевидь, не чекав, що на його дії миттєво відреагують правоохоронці, а наряд групи затримання прибуде так швидко. Тому працівники ДСО отримали «похвалу» у вигляді нецензурної лайки за свою оперативність.

Як з'ясувалося, 26-річний мешканець м. Гнівань, будучи добряче напідпитку, вирішив перевірити на міцність двері банку.

Вдаривши ногою по дверях кілька раз, чолов’яга добився свого - двері розбилися. Хуліганські дії молодика були записані на камери відеоспостереження, якими оснащений банк.

Зловмисника було затримано та доставлено до 2-го відділу міліції м. Вінниці. На запитання працівників міліції, навіщо розбив двері, чоловік нічого пояснити не міг.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років.